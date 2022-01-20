Intel приобретает производственную систему ASML TWINSCAN EXE:5200 EUV

Сегодня ASML Holding и корпорация Intel объявили о последнем этапе своего многолетнего сотрудничества, направленного на продвижение передовых технологий полупроводниковой литографии. Корпорация Intel выдала ASML свой первый заказ на поставку первой в отрасли системы TWINSCAN EXE:5200 — крупносерийной производственной системы для экстремального ультрафиолета (EUV) с высокой числовой апертурой и производительностью более 200 пластин в час.

Корпорация Intel объявила на мероприятии Accelerated в июле, что планирует развернуть первую технологию High-NA, чтобы реализовать свою дорожную карту инноваций в области транзисторов. Intel была первой, кто приобрел более раннюю систему TWINSCAN EXE:5000 в 2018 году, и с объявлением о новой покупке, сотрудничество продолжает путь для серийного производства Intel с высокой числовой апертурой EUV, начиная с 2025 года. Платформа EXE представляет собой эволюционный шаг в технологии EUV и включает в себя новый дизайн оптики и значительно более быстрые этапы сетки и пластины. Системы TWINSCAN EXE:5000 и EXE:5200 предлагают числовую апертуру 0,55 — повышение точности по сравнению с предыдущими машинами EUV с линзой с числовой апертурой 0,33 — чтобы обеспечить более высокое разрешение для создания шаблонов даже для более мелких элементов транзисторов. Числовая апертура системы в сочетании с используемой длиной волны определяет наименьший печатный элемент. EUV 0,55 NA был разработан для поддержки нескольких будущих узлов, начиная с 2025 года, в качестве первого развертывания в отрасли, за которым следуют технологии памяти с аналогичной плотностью.
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