Интеллектуальная игрушка AR-робота Armz

Обучайтесь играя с помощью настраиваемого AR-робота Armz.

Используя дополненную реальность и различные аксессуары, это устройство превращается в гоночную игрушку, помощника по дому, учителя блочного кодирования и во многое другое. Armz - это умный робот, который состоит из нескольких дополнительных частей, что позволяет ему превращаться в многофункциональное развлекательное устройство. Пять частей входящих в комплект включают в себя рулевое колесо, гусеницу, сдвоенное колесо, скользящее колесо и механическую-руку. Подходит как для детей, так и для взрослых. Armz также предлагает доступ ко всему своему контенту через приложение для смартфона. Простой в сборке, интеллектуальный настраиваемый робот безопасен в использовании и долговечен. При весе менее 170 грамм Armz его можно взять с собой куда угодно.