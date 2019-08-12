Интеллектуальные камеры безопасности Arlo получили поддержку HomeKit

2019-08-12, Автор - Anna; Продукт - Arlo Pro, Arlo Pro 2 ; [53]
Компания Arlo выпустила обновление, обеспечивающее поддержку HomeKit для камер безопасности Arlo Pro и Arlo Pro 2, сопряженных с одной из базовых станций VMB4000 и VMB4500. Это даст возможность управлять устройствами через приложение Home или с помощью голосовых команд Siri. Представитель компании подтвердил, что следующим продуктом, который получит HomeKit станет Arlo Ultra.

Говорят, что Apple добавляет несколько новых функций в HomeKit в iOS 13, некоторые из которых, вероятно, применимы к интеллектуальным камерам Arlo, например, более быстрый доступ к другим аксессуарам при просмотре прямой трансляции с камер. Другие функции потребуют дополнительной технической поддержки от Arlo, включая новую функцию хранения, которая будет хранить видео клипы в iCloud. Камера Arlo Pro обойдется от $ 180 до $ 200, а цена Arlo Pro 2 варьируется от $ 250 до $ 300.

Комментарии и отзывы Arlo Pro, Arlo Pro 2
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