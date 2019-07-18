Интеллектуальные весы Withings Body +

Withings Body оснащен практически всеми функциями. Он не только считывает вес с точными измерениями в пределах 0,2 фунта, но и делает еще несколько шагов, анализируя ваш ИМТ и предлагая полный анализ состава тела, который показывает жировую массу, мышечную массу, костную массу и состав воды.

С другой стороны, Body может хранить до восьми пользовательских профилей одновременно, отображать ежедневный прогноз погоды при переходе на него и предлагать два специальных режима - «Отслеживание беременности» и «Детский режим». По умолчанию все показания по шкале Body отправляются в мобильное приложение Health Mate. Приложение Health Mate обладает широкими функциональными возможностями и можно настроить Health Mate для отправки данных во множество других приложений.