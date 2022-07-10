Инженерный образец AMD Ryzen Threadripper 5990X разогнан до 4,82 ГГц по всем 64 ядрам

Энтузиаст смог запустить процессор на материнской плате ASUS ROG ZENITH II Extreme Alpha с 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2144. В качестве системы охлаждения использовалось решение водяного контура EK-Quantum. Наилучшие результаты на процессоре AMD Ryzen Threadripper 5990X были достигнуты при ручном разгоне. Процессор показал прирост производительности более чем на 50% в тесте AI Benchmark, прирост на 58% в Cinebench R23 и прирост производительности более чем на 80% в тесте 3DMark CPU Profile. Процессор также преодолел барьер в 100 000 баллов в многопоточном тесте Cinebench R23. Во время запуска Cinebench чип работал на максимальной тактовой частоте 4,525 ГГц и температуре процессора до 95°C. Потребление процессора составило 691 Вт при ручном разгоне.
Разница между данным образцом и 5990WX, который сейчас продается в рознице, заключается в том, что "инженерник" работает с материнскими платами AMD TRX40. Будет ли это работать так же с 5995WX, еще неизвестно. Напомним, что материнские платы, такие как MSI WS WRX80, ASUS WRX80 PRO WS SAGE SE, ASRock WRX80 Creator и Gigabyte WRX80 SU8, предлагают поддержку разгона процессоров Threadripper Pro.