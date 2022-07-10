Инженерный образец AMD Ryzen Threadripper 5990X разогнан до 4,82 ГГц по всем 64 ядрам

Оверклокер "SkatterBencher" разогнал инженерный образец еще не выпущенного процессора AMD Ryzen Threadripper 5990X до частоты 4,82 ГГц по всем 64 ядрам. Инженерный образец имеет код OPN «100-000000443-40_Y», который аналогичен образцам AMD Ryzen Threadripper 5000.

Энтузиаст смог запустить процессор на материнской плате ASUS ROG ZENITH II Extreme Alpha с 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2144. В качестве системы охлаждения использовалось решение водяного контура EK-Quantum. Наилучшие результаты на процессоре AMD Ryzen Threadripper 5990X были достигнуты при ручном разгоне. Процессор показал прирост производительности более чем на 50% в тесте AI Benchmark, прирост на 58% в Cinebench R23 и прирост производительности более чем на 80% в тесте 3DMark CPU Profile. Процессор также преодолел барьер в 100 000 баллов в многопоточном тесте Cinebench R23. Во время запуска Cinebench чип работал на максимальной тактовой частоте 4,525 ГГц и температуре процессора до 95°C. Потребление процессора составило 691 Вт при ручном разгоне.

Разница между данным образцом и 5990WX, который сейчас продается в рознице, заключается в том, что "инженерник" работает с материнскими платами AMD TRX40. Будет ли это работать так же с 5995WX, еще неизвестно. Напомним, что материнские платы, такие как MSI WS WRX80, ASUS WRX80 PRO WS SAGE SE, ASRock WRX80 Creator и Gigabyte WRX80 SU8, предлагают поддержку разгона процессоров Threadripper Pro.