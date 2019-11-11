Искусственный Интеллект может предсказать время и место удара молнии

Учитывая, насколько смертоносной и разрушительной может быть молния, было бы хорошо знать заранее, где и когда она собирается ударить.

Разработанная группой из Лаборатории электромагнитной совместимости швейцарского исследовательского института EPFL, система на основе ИИ была «обучена» прогнозировать место и время удара молнии с почти 80% точностью в ближайшие 10-30 минут в радиусе 30 км. Она основывается на базе данных показаний четырех основных погодных параметров: атмосферного давления, температуры воздуха, относительной влажности и скорости ветра. По мере развития технологии эти цифры должны улучшаться.