Исследователи лаборатории MIT учат роботов взаимодействовать с предметами

Лаборатория компьютерных наук и искусственного интеллекта MIT (CSAIL) разработала новую систему, которая дает роботам возможность подбирать и обрабатывать любые объекты, даже те, которых они раньше не видели.

Несмотря на то, что стали умнее, большинству заводских роботов все еще необходимо предварительно запрограммировать объекты, с которыми они собираются работать, поэтому робототехники берут на себя разработку технологий, которые могут научить себя манипулировать различными предметами. Система CSAIL под названием kPAM работает, создавая визуальные дорожные карты объектов, рассматривая их как наборы трехмерных ключевых точек. CSAIL говорит, что kPAM более точны, чем другие подобные технологии. После того, как он обнаруживает все координаты объекта, он определяет, что он может с ним делать.

Например, если он видит кружку с ручкой, то он может повесить ее на крючок за ручку. Если он определит, что смотрит на обувь, то он может поставить обувь на стойку. Исследователи надеются развивать систему до тех пор, пока машины, работающие на kPAM, не смогут выполнять более масштабные задачи, такие как разгрузка посудомоечной машины и уборка кухонь.