Изображения нового дрона от DJI

2020-03-12, Автор - Anna; Продукт - DJI Mavic Air 2; [28]
В сети засветились изображения нового дрона от DJI. Новинка имеет схожий дизайн с серией 2018 DJI Mavic 2 с «бесшумными» винтами.

Нижняя часть дрона оснащена несколькими датчиками, включая систему двойного зрения, инфракрасное зондирование и вспомогательный свет снизу для условий слабой освещенности. Также есть задние датчики обхода препятствий, которые предупреждают дрон от столкновения с встречными объектами.

Модель будет оснащена карданным подвесом и камерой, подобной той, которая установлена ​​на DJI Mavic 2 Pro. Компания выпустит новый беспилотник в апреле этого года.

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