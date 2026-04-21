Японец попал в суд из-за спойлеров к фильмам

На прошлой неделе суд Японии признал 39-летнего Ватару Такэути виновным в нарушении японского законодательства, запрещающего создание «нового произведения путём творческой переработки оригинала с сохранением его ключевых характеристик». Такэути владел сайтом, где публиковались подробные пересказы популярных фильмов и сериалов с большим количеством спойлеров. Поводом для разбирательства стали два материала — один о Godzilla Minus One, второй об адаптации Overlord. После их публикации компания Toho, владеющая франшизой Godzilla, и Kadokawa Shoten, издатель Overlord, подали совместные иски через Content Overseas Distribution Association.

В заявлении говорится, что Такэути и ещё два мужчин были арестованы ещё в 2024 году из-за подозрений, связанных с работой сайта со спойлерами. На ресурсе размещались большие фрагменты расшифрованных диалогов и многочисленные изображения из произведений. Организация признала, что добросовестное использование позволяет журналистам публиковать отдельные элементы защищённого авторским правом контента. Однако, по мнению суда, материалы сайта содержали настолько много деталей, что фактически превращались в неофициальные адаптации. Это могло наносить серьёзный ущерб правообладателям, поскольку потенциальные зрители могли отказаться платить за просмотр фильмов или сериалов. То есть пользователь буквально попал в суд по причине того, что спойлерил фильмы на просторах интернета.