Японец попал в суд из-за спойлеров к фильмам

В заявлении говорится, что Такэути и ещё два мужчин были арестованы ещё в 2024 году из-за подозрений, связанных с работой сайта со спойлерами. На ресурсе размещались большие фрагменты расшифрованных диалогов и многочисленные изображения из произведений. Организация признала, что добросовестное использование позволяет журналистам публиковать отдельные элементы защищённого авторским правом контента. Однако, по мнению суда, материалы сайта содержали настолько много деталей, что фактически превращались в неофициальные адаптации. Это могло наносить серьёзный ущерб правообладателям, поскольку потенциальные зрители могли отказаться платить за просмотр фильмов или сериалов. То есть пользователь буквально попал в суд по причине того, что спойлерил фильмы на просторах интернета.