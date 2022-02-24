KIOXIA представила устройства флэш-памяти UFS Embedded следующего поколения с поддержкой MIPI M-PHY v5.0

Новые устройства KIOXIA — это UFS следующего поколения (MIPI M-PHY 5.0), которые имеют теоретическую скорость интерфейса до 23,2 Гбит/с на линию в режиме HS-GEAR. Производительность последовательного чтения и записи устройства емкостью 256 ГБ улучшена примерно на 90 и 70 процентов соответственно по сравнению с устройствами предыдущего поколения. Кроме того, производительность произвольного чтения и записи устройства емкостью 256 ГБ улучшена примерно на 35 и 60 процентов соответственно по сравнению с устройствами предыдущего поколения. Это следующее поколение UFS обеспечивает значительное повышение производительности, позволяя смартфонам и другим продуктам следующего поколения расширять свои возможности и повышать удобство работы конечных пользователей в эпоху 5G и далее.