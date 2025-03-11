Как дешево улететь из Салехарда в Тюмень и сколько стоит билет на самолет

Существует несколько вариантов сэкономить на авиабилете из Салехарда в Тюмень. Чтобы найти максимально бюджетный вариант перелета, важно обращать внимание на сезон, когда планируете совершить перелет, сравнивать доступные предложения разных авиакомпаний, отслеживать распродажи и акции на билеты.

Ямал – единственная авиакомпания, которая осуществляет прямые рейсы по маршруту Салехард — Тюмень. Минимальная стоимость билета на самолет в этом направлении составит 9 248 рублей. Перелет с пересадками – альтернатива прямому рейсу. Минимальная цена на авиабилет на рейс с пересадками от компании Ямал составляет 11 617 рублей. В среднем отправиться в Тюмень и вернуться в Салехард можно за 18 657 рублей.

Рекомендуем покупать билеты из Салехарда в Тюмень заранее, чтобы сэкономить на перелете. Имейте в виду, что чем ближе ко времени отправления, тем меньше шансов забронировать выгодный рейс. В зависимости от количества оставшихся до вылета дней цена на билет может подняться более чем на 20%. Накануне авиапутешествия можно переплатить на 31%.

Когда выгоднее отправиться в авиапутешествие из Салехарда в Тюмень?

Самый выгодный месяц для перелетов по маршруту Салехард – Тюмень –январь. В это время вы можете заплатить примерно 7 930 рублей за авиабилет в одну сторону. Это на 6% ниже средней стоимости.

Февраль – еще один выгодный период для авиапутешествия из Салехарда в Тюмень. Авиабилеты туда-обратно в этом месяце обойдутся вам всего в 18 496 рублей. В марте стоимость немного повысится, и придется заплатить за них не менее 18 862 рубля.

Выгодно улететь из Салехарда в Тюмень можно и в октябре. В этот период появится шанс приобрести билет на самолет за 8 094 рубля, что на 15% выгоднее средней стоимости.

Декабрь – самый популярный месяц для данного направления, и, соответственно, наиболее дорогой. Стоимость билетов на самолет в этот период поднимется как минимум на 10% относительно средней за год и составит примерно 12 832 рубля в одну сторону. В марте направление также пользуется большой популярностью – цена на билеты из Салехарда в Тюмень возрастет до 10%.

Самые бюджетные рейсы по маршруту Салехард – Тюмень совершают по вторникам. Рейс на вторник можно забронировать по цене от 9 142 рублей. По субботам отправляются наиболее дорогие рейсы, стоимость которых начинается от 9 999 рублей. Перелет, запланированный на вечер пятницы, также обойдется вам значительно дороже.

Материал подготовлен сервисом дешевых авиабилетов АэроТур.

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