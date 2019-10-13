Как выбрать женские туфли: подробное руководство

2019-10-13, Автор - Ленар Хайруллин; [91]

У любой женщины, даже если она не большая модница, в гардеробе обязательно есть несколько пар туфель. Это очень популярная обувь и они всегда являются объектом для дизайнерских экспериментов. Полки магазинов поражают воображение разнообразием вариантов туфлей всех цветов и оттенков, с необычными принтами, без отделки или богато декорированные, имеющие каблук или без него. Также советуем почитать с чем одеть казаки в новом сезоне.

Туфли могут испортить весь образ женщины или сделать ее королевой. Своей фирменной привлекательной походке Мэрилин Монро обязана каблукам от Salvatore Ferragamo. А помните сколько десятков пар всевозможных туфлей было у героини Сары Джессики Паркер из сериала "Секс в большом городе"? От лодочек Manolo Blahnik у нее замирало сердце и ради очередной модной пары она была готова голодать. Магазин Сэконом предлагает обзор Топ-6 туфелек 2019 года.

Каблук-рюмочка

Стильно и элегантно выглядят изящные туфельки на тонких каблучках kitten heels. Они успешно конкурируют с классическими шпильками — такие же изящные, но более низкие и комфортные. В 2019 году туфельки "на рюмочках" предложены дизайнерами в ярких броских цветах, некоторые ещё имеют причудливый декор. Например, Versace украсил kitten heels в своей коллекции роскошными брошами и рекомендует сочетать их с шелковым платьицем-комбинацией.

Квадратный мыс

Туфли с квадратными носами — фаворит показов-2019. Для минималистичного или спортивного лука — самый подходящий вариант обуви. В коллекциях некоторых брендов в этом году можно увидеть модели туфлей, где все элементы прямоугольные. Например, Proenza Schouler представили туфли с квадратными высокими каблуками и мысами.

Мэри Джейн

"Мэри Джейн" — самые популярные туфельки в сезоне 2019 года. Отличительной их особенностью является наличие ремешков в районе подъема стоп, закругленные туповатые носы. Для модного образа такие туфли рекомендуется подбирать теплых оттенков — бордовые, фиолетовые, коричневые. Сочетать их рекомендуется с плотными колготками вместе с плиссированными юбками, брюками-кюлотами, трикотажными платьями.

"Дикий" принт

В 2019 году моден не только принт под леопарда, но и под зебру и жирафа. Допустимо чтобы принт туфлей лишь отдаленно напоминал рисунок шкур животных или максимально точно его копировал. Дизайнеры предлагают 2 варианта сочетания туфлей с зоологическим принтом. Первый — надевать их с однотонной одеждой спокойных цветов, когда весь акцент на обувь. Второй вариант — усиливать "дикими" туфлями такой же сексуально-кричащий наряд.

Цветочный рисунок

Обувь в цветочек еще один фаворит 2019 года. Дизайнеры представили как полностью украшенную цветочным принтом обувь, так и модели с небольшими цветочными вставками. Это самая непривычная для нас вариация обуви. Туфли в цветочек с каблучком-рюмочкой — 2 модных тренда в одном соединил бренд Erdem. Такие туфельки хорошо сочетаются с колготками в мелкую сеточку.

Пряжка

Пряжка на туфлях — настоящий модный бум. Пряжками украшают абсолютно все модели туфлей: на плоской подошве, на обуви с мега-каблуками, остроносые лодочки и туфельки "Мэри Джейн". Пряжка может располагаться сбоку на застежке-ремешке, на мысе, или украшать всю туфельку по краю. Пряжка придает обуви праздничности, аристократичности с легким налетом дерзкости.


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