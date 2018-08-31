Как заинтересовать ребёнка учёбой: 5 действенных советов

Замените наказание на поощрение

«Не хочу делать домашку!», «Опять эта школа!», «Скорее бы каникулы!» Каждый из родителей хоть раз слышал такое от своего ребёнка, а для некоторых учебный процесс превращается в настоящее ежедневное противостояние. Школьников можно понять: образовательная система, увы, далеко не идеальна. Однако родителям под силу компенсировать школьные недостатки и сделать так, чтобы ребёнок учился с удовольствием. Мы собрали 5 действенных советов – начните применять их прямо сегодня и уже через неделю увидите первые результаты!В нашей культуре принято обращать внимание на промахи, а вот успехи часто воспринимаются как должное. Приучите себя постоянно хвалить ребенка, даже если со стороны его достижение выглядит как незначительная мелочь. Восклицания типа «молодец», «умница» или «здорово» не подходят: необходимо словами описать сделанное. «Ты так ровно закрасил этот квадрат, ни разу не вышел за границы», «Всего пять минут на решение задачи, вот это да!», «Как аккуратно написана эта строчка, я вижу, ты очень старался», «Уже выучил стихотворение? Какая у тебя хорошая память!».

Добавьте учебникам жизни

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Исключите внешние причины

Устройте внеплановый выходной