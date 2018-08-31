Как заинтересовать ребёнка учёбой: 5 действенных советов

2018-08-31, Автор - Ленар Хайруллин; [84]
«Не хочу делать домашку!», «Опять эта школа!», «Скорее бы каникулы!» Каждый из родителей хоть раз слышал такое от своего ребёнка, а для некоторых учебный процесс превращается в настоящее ежедневное противостояние. Школьников можно понять: образовательная система, увы, далеко не идеальна. Однако родителям под силу компенсировать школьные недостатки и сделать так, чтобы ребёнок учился с удовольствием. Мы собрали 5 действенных советов – начните применять их прямо сегодня и уже через неделю увидите первые результаты!

Замените наказание на поощрение

В нашей культуре принято обращать внимание на промахи, а вот успехи часто воспринимаются как должное. Приучите себя постоянно хвалить ребенка, даже если со стороны его достижение выглядит как незначительная мелочь. Восклицания типа «молодец», «умница» или «здорово» не подходят: необходимо словами описать сделанное. «Ты так ровно закрасил этот квадрат, ни разу не вышел за границы», «Всего пять минут на решение задачи, вот это да!», «Как аккуратно написана эта строчка, я вижу, ты очень старался», «Уже выучил стихотворение? Какая у тебя хорошая память!».

С ненавистными прописями в первом классе это тоже работает: не указывайте ребёнку на неудачно написанные буквы, лучше подчеркните те, которые вышли лучше всего. Даже если вся строка состоит из ужасных кривулин, всегда можно найти наименее страшную и похвалить за неё. Поверьте, это работает гораздо лучше, чем упрёки в стиле «ты совсем не стараешься!» или «пиши аккуратнее!». Немного тренировки – и вы в совершенстве овладеете навыком постоянного поощрения, а ваш ребёнок почувствует себя гораздо спокойнее и увереннее, и будет изо всех сил стараться, чтобы у вас всегда был повод для похвалы.

Добавьте учебникам жизни

Школьные учебники способны усыпить даже взрослого, не говоря уже о непоседливых школьниках. Попробуйте разбавить скучную теорию интересной практикой или просто примерами из жизни. Разрежьте на дольки яблоко, чтобы объяснить сложение дробей, найдите фотографии Ангары и Лены чтобы проиллюстрировать тему «Восточная Сибирь», расскажите, как знание формулы длины окружности помогает инженерам настраивать ездовые качества автомобилей, посадите семечко и рассмотрите, как оно пускает корни.

Не хватает времени, фантазии или знаний? Поисковики вам в помощь! Интернет битком набит обучающим контентом – вам только нужно выбрать подходящий. Главное – разбавить сухие строчки учебников, наполнить их живыми и понятными ребёнку образами, а уж восприимчивая детская память доделает всё остальное.

Используйте современные технологии

Современные дети не вылезают из смартфонов, а значит можно (и нужно!) использовать их для обучения, благо специальных мобильных приложений хватает. Хороший пример – онлайн-викторина Trivia Crack, которая в развлекательной форме подаёт серьёзные знания почти по всем школьным предметам – истории, географии, литературе, математике и другим. Как и в любой игре, в Trivia Crack присутствует элемент соревнования, который направляет обучение в совершенно новое русло. Ребёнок сам не заметит, как окажется вовлечённым в процесс, а поданная в игровой форме информация запомнится гораздо быстрее и лучше.

В некоторых европейских и американских школах учителя даже проводят соревнования по Trivia Crack между классами: кто ответит на большее количество профильных вопросов, тот и победил. В наших школах до такого пока не дошли, но дома вам никто не мешает пробовать современные технологии. Помимо интереса к обучению такой подход принесет ещё один бонус: ваш ребенок будет воспринимать вас не как старомодных «предков», а как современных родителей, которые «шарят». Это здорово сближает!

"Мы стремимся найти решения с помощью технологий, которые сближают людей и образование, но под другим углом зрения. То, к чему я стремлюсь, - это превратить скучное медленно во что-то более привлекательное, более веселое. И наша цель другая: взять игры и механику (будь то социальные или связанные с играми), которые работают, и вывести их на образовательный уровень, чтобы отточить их и тем самым помочь решить реальные проблемы, которые влияют на человечество." - -Генеральный директор Etermax Maximo Cavazzani (Максимо Каваццани)

Исключите внешние причины

Потеря интереса к учёбе может быть связана с какими-то внешними факторами. Может, вашего ребенка дразнят одноклассники? Или отругала учительница? Или ему не нравится новая школьная форма? Или вы сами слишком строги к сыну или дочери и требуете только отличных отметок? Психика детей не всегда может сопротивляться стрессу, и тогда включается защитная реакция: ребёнок всячески увиливает от выполнения «домашки», отказывается идти в школу, может даже заболеть (врачи называют это психосоматикой).

Ваша задача – выяснить, что тревожит ребёнка. Попробуйте аккуратно расспросить его, покажите, что тревожитесь и готовы помочь. Только ни в коем случае не обесценивайте детские переживания, даже если они кажутся вам незначительными. Нельзя советовать «будь умнее и не обращай внимания» сыну, которого дразнят одноклассники, или говорить «да ладно тебе, нормальная форма» дочери, которой не нравится отражение в зеркале. Психологи в таких случаях советуют разделить с ребенком его чувства, чтобы он почувствовал поддержку. Представьте себя на его месте. Скажите: «Ужасно обидно, когда дразнятся», «Так неприятно, когда учительница ругает тебя перед классом», «Ты не чувствуешь себя красивой в этой блузке». Сочувствие позволит ребёнку избавиться от напряжения и поможет вернуть интерес к учёбе.

Устройте внеплановый выходной

А может, ваш ребёнок просто устал? Требования к современным школьникам высоки, так что к середине четверти у него может просто не остаться сил на ранние подъёмы и домашние задания, особенно если после школы он ещё посещает какие-либо кружки или секции. Устройте выходной – прямо посреди недели! Дайте ребёнку выспаться, сходите вместе в кино или на прогулку, позвольте ему заняться тем, чем он сам захочет – хоть лежать на кровати и ничего не делать. За один день ваш школьник вряд ли сильно отстанет от учебного процесса, зато на следующий отправится в школу полным сил.
Подробнее - http://www.triviacrack.com/?pid=press&c=launch2017#?pid=press&c=launch2017

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