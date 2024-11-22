Какую мебель выбрать для гостиной

Гостиная является не просто самой большой комнатой в квартире или доме. По сути, это отражение хозяев, потому что они здесь встречают гостей или же проводят время вместе за ужином. Следовательно, и мебель для гостиной должна быть подобрана качественно и со вкусом. Конечно, предпочтения у всех разные: для кого-то гостиная – это нечто яркое и динамичное с красными оттенками и пестрыми подушками. Кто-то видит ее исключительно как теплое семейное гнездо: в нейтральных пастельных тонах (бежевый, кремовый, светло-коричневый). Одни любят минимализм, другие хай-тек, третьи лофт или кантри и так далее.

Самое главное, это удобство. В гостиной должно быть достаточно просторно, но при всем должно хватать места.

На что следует обратить внимание при выборе мебели

В первую очередь необходимо четко определить, какую именно роль играет гостиная. Есть несколько вариантов:

исключительно семейная комната. То есть здесь не только устраивают домашние чаепития и встречают Новый год, но и полноценно живут. Например, если квартира двухкомнатная, то маленькую комнату отдают ребенку, а родители занимают большую. Она выполняет роль одновременно и спальни, и гостиной, следовательно, и обставляется с учетом этой особенности. В частности тут, как правило, нет кровати: вместо нее хозяева спят на раскладном диване. Что касается шкафа, то его при таком раскладе часто перемещают в прихожую;

место для приема гостей. Это самый распространенный вариант. То есть это место для отдыха, чаепитий, просмотра фильмов, но не для сна. И это сразу бросается в глаза: компактные диваны и кресла, журнальный столик, полки с книгами. Как правило, в таких комнатах есть плазма на специальной подставке, расположенная напротив кресел и дивана;

гостиная-столовая. Здесь принципиально иной дизайн: часто делают арку или прозрачные шторы, чтобы визуально отгородить одно помещение от другого. Диван твердый, чем-то напоминающий рабочий кожаный вариант. Это подходит для одиночек или много работающих людей.

Если говорить в целом, то нет четких указаний по поводу того, как нужно обставлять самое большое помещение в квартире. Но все-таки определенный минимум есть:

мягкая мебель. Кому-то достаточно одного дивана, кто-то покупает комплект с креслами. А есть и вовсе любители 2-3 диванов, кресел и пуфов;

стол. Тут есть два варианта: журнальный или обычный. В основном за первым семья проводит время, если устраивает чаепитие или когда кто-то отдыхает перед телевизором. Большой стол – это на особые случаи, например, отметить день рождения, годовщину свадьбы или встретить Новый год;

модульная мебель. К ней относятся стеллажи, стенки (в основном с книгами или посудой), полки.

Иногда в гостиной стоят шкафы и зеркала, а некоторые жильцы считают обязательным постелить на пол ковер. Действительно, это выглядит очень красиво и одновременно с этим уютно, по-домашнему.

Как сделать гостиную привлекательной

Во-первых, очень важно установить правильное освещение. В идеальном варианте не должно быть одной большой люстры или светильников, встроенных в потолок. Это выглядит слишком просто, особенно если гостиная просторная. Для уюта желательно иметь как минимум 2-3 уровня света. Первый – это упомянутая люстра. Второй – это торшер или, например, светильник на стене. Третий – это настольная лампа или бра. Хорошо, когда все это сочетается с цветом мебели: для теплых тонов подойдут желтые лампочки, а для холодных белые.

Во-вторых, стенки и стеллажи должны соответствовать общей обстановке. Нежелательно ставить конструкции под потолок: это смотрится некрасиво и немного неестественно.

В-третьих, диван, пуфы и кресла не должны мешать свободному перемещению в пространстве. У мягкой мебели собственное место: как правило, в центре гостиной. Чтобы ничего не задевать и не спотыкаться, нужно тщательно подойти к выбору. Многие хозяева предпочитают покупать готовые комплекты: это и гармонично, и практично.

Как выбрать мебель, ориентируясь на дизайн гостиной

Выбор мебели зависит от стилистики помещения:

хай-тек. Нужно много зеркал и металлических дверей, зато ничего деревянного. Мебель нужна с четкими формами, яркая и эффектная;

классика. Тут все с точностью до наоборот: мягкие пастельные оттенки, ковры, покрытия, высокие спинки кресел и диванов. Столы и стулья из натуральной древесины;

минимализм. Здесь все понятно: побольше свободного пространства и поменьше мебели. Выбор лучше остановить на чем-то скромном, без декора. Иными словами, самое необходимое и функциональное;

лофт. Это довольно непростой стиль, поэтому лучше обратиться к специалисту для оформления гостиной;

кантри. Яркость, сочетание несочетаемого и уют – вот что должно стать девизом для создания соответствующей обстановки. Допустимы зеленые и синие диваны, розовые и фиолетовые пуфы, столики нестандартной формы и многое другое.

Гостиная – это сердце каждой квартиры и оформлена она должна быть соответственно.