Камера Huawei Smart Choice Camera Pro под управлением ОС Hongmeng

Huawei Smart Choice Camera Pro - это камера наблюдения, которую можно разместить в детской комнате. Камера может делать портрет на 360 градусов, автоматически отслеживая движения ребенка.
Кроме того, Huawei Smart Camera Pro также поддерживает видеозвонки в один клик и теги NFC, которые поддерживают быстрое сетевое распределение одним касанием. Умная камера оснащена флеш-памятью eMMC на 32 и 64 ГБ. Срок службы чтения и записи в 5 раз больше, чем у обычных SD-карт, а скорость в 10 раз больше, чем у SD-карт.
Huawei Smart Camera Pro получила наивысший сертификат безопасности в области Интернет устройств, которое обеспечить безопасность наблюдения и предотвратить вторжение. Huawei Smart Choice Camera Pro имеет стартовую цену в 45$ за версию для хранения 32 ГБ, а версия для хранения на 64 ГБ стоит 60$.