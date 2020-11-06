Камера Huawei Smart Choice Camera Pro под управлением ОС Hongmeng

Компания Huawei провела конференцию, на которой выпустила несколько умных продуктов, одним из них является умная камера Huawei Smart Choice Camera Pro. Это первая камера, поддерживающая фирменную ОС Hongmeng.

Huawei Smart Choice Camera Pro - это камера наблюдения, которую можно разместить в детской комнате. Камера может делать портрет на 360 градусов, автоматически отслеживая движения ребенка.

Кроме того, Huawei Smart Camera Pro также поддерживает видеозвонки в один клик и теги NFC, которые поддерживают быстрое сетевое распределение одним касанием. Умная камера оснащена флеш-памятью eMMC на 32 и 64 ГБ. Срок службы чтения и записи в 5 раз больше, чем у обычных SD-карт, а скорость в 10 раз больше, чем у SD-карт.

Huawei Smart Camera Pro получила наивысший сертификат безопасности в области Интернет устройств, которое обеспечить безопасность наблюдения и предотвратить вторжение. Huawei Smart Choice Camera Pro имеет стартовую цену в 45$ за версию для хранения 32 ГБ, а версия для хранения на 64 ГБ стоит 60$.
Комментарии и отзывы Huawei Smart Choice Camera Pro
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