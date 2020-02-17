Камера безопасности D-Link DCS-8330LH с функциями AI для классификации оповещений

Новейшую камеру безопасности D-Link Wi-Fi DCS-8330LH оснастили функциями Intelligent Video Analytics (IVA), которые позволяют идентифицировать людей. Для владельцев частных домов это означает, что камера не будет беспокоить вас каждый раз, когда проезжает машина или кошка вашего соседа бродит по вашему участку.

Камера снимает в Full-HD со скоростью до 30 кадров в секунду и имеет широкое поле обзора 151º. Встроенные ИК-светодиоды позволяют снимать отснятый материал при слабом освещении или даже в темноте до 5 метров. Также есть двухстороннее аудио. DCS-8330LH поддерживает голосовых помощников Google Assistant, Alexa и IFTTT для управления умным домом.

Для просмотра видео в реальном времени можно использовать приложение mydlink, а хранить отснятый материал можно на карту microSD или в облаке mydlink.