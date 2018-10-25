Камерам Arlo добавили поддержку распознавания объектов

Арло добавляет больше возможностей обнаружения для своих домашних камер безопасности. В этом году компания выпустит функции, которые позволят камерам Arlo распознавать домашних животных, транспортные средства и пакеты.

Arlo Smart использует технологию компьютерного зрения, чтобы предупредить пользователей о том, что привело к срабатыванию датчиков движения камеры для начала записи. Это услуга подписки, которая начинается с 2,99 долл. США в месяц. Услуга позволяет пользователям определять области для фильтрации, поэтому камера не срабатывает из-за фоновой активности, такие как деревья, раскачивающиеся на ветру или движения домашнего питомца. Она также отправляет пользователям подробные уведомления о том, что записывали камеры, которые можно просмотреть с экрана блокировки телефона.