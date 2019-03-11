Капитан Марвел бьет рекорды кассовых сборов

Блокбастер Капитан Марвел за прошедшие выходные собрал во всем мире 455 миллионов долларов США, что сделало его самым большим открытием в марте и шестым по величине в мире за все время.

Если люди не перестанут смотреть фильм в ближайшие недели, первый фильм о женщине супергерое Marvel наверняка достигнет отметки в 1 миллиард долларов США к концу показа.

Капитан Марвел заработал только меньше, чем « Гарри Поттер и Дары смерти», часть II (483,2 миллиона долларов США), « Мир Юрского периода» (525,5 миллиона долларов США), «Пробуждение силы» (529 миллионов долларов США), « Судьба» « Яростные» (541,9 млн. долларов США) и « Мстители: Бесконечная война»(640,5 млн. долларов США).