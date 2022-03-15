Kawasaki создала ездового роботизированного козла Bex

Kawasaki представила на Международной выставке роботов в Токио ездового роботизированного козла Bex.

Bex разработан на программе Kaleido, в рамках которой компания работала над двуногими роботами с 2015 года. На полпути к этому проекту инженеры Kawasaki решили создать робота, который мог бы быстро передвигаться по ровной поверхности и сложной местности. Как вы можете видеть из видео, снятого Gizmodo , у Бекса есть набор колес на коленях, что позволяет ему двигаться быстрее по гладким поверхностям, чем при ходьбе. Бекс может перевозить около 220 фунтов груза. Верхняя половина Bex полностью модульная и сменная, поэтому она может выглядеть не только как козел.
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