Khronos Group начала работу над внедрением Vulkan Ray Tracing

2020-03-26, Автор - Ramil; Продукт - Vulkan Ray Tracing; [74]
Khronos Group начала разработку поддержки Vulkan Ray Tracing. Она включает в себя выпуск новых расширений трассировки лучей для API Vulkan. Это позволит в будущем разработчику начинать разработку игру с учетом требований RT в последующих поколениях.

Разработчики желающие внедрить трассировку лучей были вынуждены использовать технологию API Directx 12. Развертывание поддержки Vulkan станет надежной альтернативой. Структура обеспечит новые функциональные возможности.

Vulkan обеспечит доступность трассировки лучей на широком спектре устройств, а также дает возможность разработчикам использовать эту технологию в полной мере. Компания AMD намеревается обеспечить поддержку всех основных функций этого расширения, включая шейдинг лучей, запросы лучей и управление структурой ускорения ЦП.

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