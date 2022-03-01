Kingston выпустила модули FURY Impact DDR5 SODIMM

Kingston FURY, игровое подразделение Kingston Technology Company, Inc., мирового лидера в области продуктов памяти и технологических решений, объявила о выпуске модулей Kingston FURY Impact DDR5 SODIMM. Идеально подходит для геймеров, которым нужна новейшая передовая производительность от их ноутбука или компьютера с малым форм-фактором.

Kingston FURY Impact DDR5 на 50% быстрее, чем DDR4, что обеспечивает ускорение игр, рендеринга и многозадачности, а низкое энергопотребление и повышенная эффективность обеспечивают охлаждение вашей системы при напряжении 1,1 В. Доступен в сертифицированном Intel XMP 3.0 комплекте SODIMM емкостью до 64 ГБ, Kingston FURY Impact DDR5 сочетает в себе все расширенные функции DDR5 в тонком и компактном форм-факторе. Благодаря инновационной технологии разгона Plug N Play и встроенным ECC он автоматически поддерживает память DDR5-4800 с меньшими задержками, чем стандартная память DDR5-4800. Таким образом, повышается производительность системы без необходимости включения профиля и поддерживается целостность данных при достижении экстремальных скоростей.