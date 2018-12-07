Китайцы выпустили увлажнитель воздуха в форме вазы

Китайская компания Cubot представила новый увлажнитель воздуха Cubot AD36. Он изготовлен из полипропилена, который не вреден для пользователей, а также стилизован под дерево с оригинальной текстурой.

Устройство работает очень тихо, поэтому не будет мешать пользователям во время сна. Предусмотрена возможность установки семи ступеней подсветки. Особенностью данного прибора является опция диффузора, который актуален для ароматерапии. Новинка поставляется со встроенным резервуаром для воды емкостью 400 мл, что обеспечивает непрерывную работу в течение 6 часов. В увлажнитель встроена система автоматического отключения и таймера. Вы можете приобрести продукт на Amazon по ориентировочной цене в 2300 рублей.