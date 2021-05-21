Китайская Midea выпустила портативный кондиционер

Китайский гигант электроники Midea является ведущим производителем бытовой техники как в Китае, так и за рубежом. Кондиционеры бренда можно найти в домах и офисах в разных регионах, а теперь Midea расширила свой продуктовый портфель, представив портативный кондиционер, получивший название Midea CarryCool Portable Air Conditioner. Изделие предназначено для использования на кухне и имеет встроенный микрокомпрессор. Принцип работы аналогичен традиционному кондиционеру, при этом этот портативный кондиционер имеет охлаждающую способность до 750 Вт. Он также оснащен воздушным фильтром высокой плотности, который может эффективно отфильтровывать дым.

Midea CarryCool имеет прямоугольную форму и имеет кожаную ручку сверху для транспортировки гаджета. Более того, он не только маленький по габаритам, но и довольно легкий — всего 10 кг. В кондиционере используется технология твин-турбо центробежного воздуховода, который всасывает воздух с обеих сторон, а затем выдувает его спереди после охлаждения. Объем воздуха составляет 180 м3/ч, а расстояние подачи воздуха может достигать 4 м. CarryCool также оснащен маслостойкими фильтрами из нержавеющей стали высокой плотности с обеих сторон кондиционера для предотвращения попадания кухонных испарений внутрь. Изделие имеет встроенный активный кислородный модуль, который устраняет специфические запахи внутри корпуса. Стоимость для нашего рынка пока что не сообщается, но это дело времени.
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