Количество загрузок приложения Google Stadia превысилj 1 миллион

Google Stadia была запущена в ноябре 2019 года, с тех пор о количестве пользователей не было никакой информации. По данным аналитической компании Sensor Tower приложение Google Stadia превысило около 1 миллиона загрузок на операционных системах iOS и Android.

Но приложение не требуется для использования Google Stadia на компьютере и Chromecast, предлагая более простой способ управления учетной записью и покупкой игр. Вполне вероятно, что пользователи использующие Stadia на компьютере так же скачали приложение.

В настоящее время Google предлагает бесплатно два месяца Stadia Pro всем подписавшимся.