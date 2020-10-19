Компактный автомобильный сабвуфер Sony XS-AW8 толщиной всего 7,8 см

Хорошая автомобильная аудиосистема может сделать вождение приятным, но большинство заводских аудиосистем не всегда могут сделать музыкальный опыт приятным.

Компания Sony стремится решить эту проблему, представив новый компактный активный сабвуфер XS-AW8, предлагая звук хорошего качества, не занимая много места в автомобиле. Тонкая конструкция толщиной всего 7,8 см легко помещается в ограниченном пространстве небольших автомобилей.

Все соединения и органы управления усилителем на XS-AW8 расположены вместе на одной стороне сабвуфера. Он оснащен регулируемым фильтром нижних частот для простого подключения к широкополосным источникам, включая входы уровня динамиков. Также имеется переключатель для настройки фазового выхода сабвуфера, предотвращающий ослабление низких частот из-за подавления фазы из ваших динамиков.

XS-AW8 производит 160 Вт (75 Вт RMS) чистого и динамичного басового звука от соответствующего усилителя класса A/B , с оригинальной микросхемой питания Sony, разработанной для высокой мощности и естественного звука без искажений даже на высоких выходных уровнях. Встроенный усилитель также имеет прочный радиатор для защиты блока драйвера и усилителя. Новинка поступит в продажу в ноябре этого года.