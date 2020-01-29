Компания Dyson представила лампу Lightcycle Morph за 650 долларов

Компания Dyson выпустила гибкую лампу Lightcycle Morph с интересными функциями и режимами.

Лампа Dyson Lightcycle Morph три оси, которые позволяют ему вращаться в разные стороны. Лампа излучает тёплое оранжевое свечение и имитирует свет свечи.

В лампе есть несколько режимов: учеба, расслабление, усиленный режим и пробуждение, или выбрать до 20 различных настроек освещения. Лампа Dyson Lightcycle Morphоснащёна портом USB-C и датчиком движения, поэтому отключается, когда рядом никого нет. Лампа Lightcycle Morph доступна в двух версиях: настольной за 650 долларов и напольной за 850 долларов. Производитель утверждает что лампа способно прослужить до 60 лет.