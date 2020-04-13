Компания Minix анонсирует медиацентр Neo UX22-XJ

Minix Neo UX22-XJ станет центром развлечения для вашего дома. Устройство очень компактное и способна воспроизводить видео с разрешением 4K.

Neo UX22-XJ поставляется с Android 9.0 Pie. Установлен процессор Cortex A73 (4 ядра) и Cortex A53 (два ядра) в сочетании с Mali-G52 MP4. 4 Гб оперативной памяти DDR4 и 32 Гб встроенной памяти. Медиацентр поддерживает технологии HDR10, HDR10 + и Dolby Vision, а также Dolby Audio.

Устройство предлагает много разъемов: HDMI 2.1, S/PDIF, 3,5 мм разъем для микрофона, разъем для TF-карты, USB 3.0 Type-C и три порта USB3.0 Type-A, Gigabit Ethernet. Minix Neo UX22-XJ использует Wi-Fi, Bluetooth подлкючения.