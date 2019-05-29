Компания NAVITEL обновила модельный ряд автоустройств

2019-05-29, Автор - Эдуард Иванов; [56]
Сейчас мало какая поездка на автомобиле обходится без навигатора или видеорегистратора: первый позволяет не заблудиться в сети дорог, а второй – не попасть впросак после аварии. Как и любые другие, данные технологии постоянно развиваются, и на днях, лидер российского рынка, компания NAVITEL представила свои новые продукты.

В ходе пресс-конференции был показан обновленный модельный ряд видеорегистраторов, которые отвечают современным потребностям автолюбителей. Новинки обладают более мощными процессорами и современными сенсорами с функцией Night Vision, которая значительно улучшают качество видео в ночное время.

Часть моделей оснащены GPS-модулем, благодаря которому появились такие функции, как GPS-информирование и цифровой спидометр. Пользователям стала доступна информация о камерах контроля, потенциально опасных местах и сервисных службах. «Видеорегистраторы стали неотъемлемой частью жизни каждого автолюбителя. Порой это единственная вещь, которая может помочь в случае непредвиденных обстоятельств», - считает исполнительный директор NAVITEL Алексей Першин.

NAVITEL – это первая компания, которая совершила переход всего модельного ряда навигаторов с операционной системы Windows CE на OC Linux, что позволило сделать устройства более быстрыми и надежными. Особое внимание в новой линейке уделено переоборудованию креплений навигаторов: магнитные держатели пришли на смену обычным. Благодаря такому решению значительно сократилось время установки устройства, что сделало поездку более комфортной и удобной.

Как говорится, не навигаторами едиными: в ходе конференции были показаны навигационные мультимедийные системы, которые работают на базе современной OC Android, а также дополнительные автотовары. Системы встраиваются в приборную панель автомобиля таким образом, чтобы не затрагивать его дизайн. С помощью них можно пользоваться качественной и подробной автонавигацией, слушать радио, воспроизводить музыку с различного рода носителей, подключить камеру заднего вида, и даже играть в игры.

Среди дополнительных автотоваров стоит отметить: автомобильный термоподстаканник, контролер питания и USB- адаптер. Первый гаджет предназначен для поддержания определенной температуры напитка, причем устройство может как охлаждать жидкость, так и нагревать ее. Другими словами, кола в нем останется ледяной, а кофе – горячим. Контролер питания позволит оставить видеорегистратор подключенными к сети в отсутствие водителя, при этом он предотвратит разряд аккумулятора автомобиля. Благодаря USB-адаптеру с двумя портами и функцией быстрой зарядки появилась возможность подключить несколько устройств одновременно.

Вывод на рынок новых гаджетов, по мнению руководства NAVITEL, предполагает качественно новый уровень комфорта и безопасности для каждого автомобилиста.
Автор: Артем Костенко

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