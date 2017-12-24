Компания Samsung выпустила Galaxy A

Компания Samsung , выпустила сразу не сколько новеньких смартфонов. Гаджеты с очень хорошей характеристикой. В сердце новинок лежит 8-ядерный чип Exynos 7885 с GPU Mali-G71. В роли ОС в обоих случаях выступает Android 7.1.1 Nougat. Предусмотрена защита от пыли и воды по стандарту IP68, что разрешает погружение на глубину до 1,5 м на 30 минут. Имеются модули 4G VoLTE, Bluetooth 5, Wi-Fi, два слота под SIM-карты, порт USB Type-C, поддержка платежей через Samsung Pay, благодаря наличию MST и NFC, двойная лицевая камера (8 + 16 Мп) с апертурой f/1.9 и одинарная тыловая на 16 Мп (апертура f/1.7), сканер пальцевых отпечатков.Младшая модель получила 4 Гб ОЗУ и 32 либо 64 Гб ПЗУ, а также АКБ на 3000 мА/ч, старшая – 4 или 6 Гб «оперативки» и 32 или 64 Гб внутренней памяти соответственно (возможность использования microSD-карт до 256 Гб) и аккумулятор на 3500 мА/ч.Samsung Galaxy A8+ (2018) оборудован Super AMOLED-экраном с 6-дюймовой диагональю (18.5:9), а Galaxy A8 (2018) – с 5,6-дюймовой (разрешение одинаковое – 1080 х 2220 точек, Full HD+).Спереди и сзади смартфоны покрыты стеклом с изогнутыми краями. Цена новинок 599 евро .