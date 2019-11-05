Компания Xiaomi выпустила новые бесшумные кондиционеры

Сегодня компания Xiaomi выпустила новый 108 Мп смартфон, умные часы и линейку телевизоров, а также не менее долгожданные кондиционеры: настенный Internet Air Conditioner и напольный Internet Vertical Air Conditioner. Главным достоинством этих новинок является маленькая энергозатратность с хорошим охлаждением воздуха. Все это достигается за счет новой технологии преобразования энергии.

Также новинки выделяются мини-дисплеями для вывода важной информации, классическим белым цветом, бесшумной конструкцией, генерирующей не более 23 децибел шума, автоматической очисткой и поддержкой управления со смартфона (часть умного дома). Цена настенных кондиционеров составляет $329 и $358 в зависимости от их мощности, напольных — $644 и $787 соответственно.