Компания Xiaomi выпустила электрический радиатор

Xiaomi продолжает выпускать разнообразные устройства и на этот раз презентовал электрический радиатор, эффективная площадь работы которого составляет до 30 квадратных метров. Как заявляет производитель, Xiaomi LTK Electric Heating Radiator, может быстро и эффективно нагреть помещение, а также контролировать температуру в доме.

Он имеет полностью плоский металлический корпус, не излучает звук и свет. Благодаря встроенной подставке его можно разместить на полу или на стене, как кондиционер. Заявленная мощность 2200 Вт. Устройство имеет степень защиты от влаги на уровне IPX4, защиту от перегрева и синхронизируется со смартфоном.

С помощью приложения им можно управлять многими аспектами и функциями, такими как точная регулировка желаемой температуры и ее постоянное поддержание, а также выключение и включение. Есть четыре режима: антифриз, энергосбережение, высокая и низкая температура. Ориентировочная цена - 240 долларов.