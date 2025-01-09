Комплектующие для душевых стоек: выбираем недорогую сантехнику для ванной

Ванная комната должна быть функциональной, комфортной и, конечно же, стильной. Основные черты современного интерьера – лаконичность, практичность, функциональность. Создать такую ванную комнату, не потратив большую сумму денег, вполне реально. Главное – правильно подобрать сантехнику и аксессуары.

В гипермаркетах вы найдете разные модели душевых уголков, смесители, комплектующие для душевых стоек. В этой статье мы расскажем, как выбрать стильную и недорогую сантехнику для ванной комнаты в современном стиле, обозначим основные стилевые черты.

Как создать современный интерьер в ванной комнате

Чтобы ваша ванная выглядела стильно и современно, в выборе сантехники:

соблюдайте принцип минимализма. Не загромождайте пространство лишними деталями. Все элементы должны быть практичными и удобными;

учитывайте, что в приоритете простые геометрические формы – квадрат, прямоугольник, круг. Они создают четкие линии и лаконичную эстетику;

отдайте предпочтение нейтральной цветовой гамме – используйте белый, серый, бежевый и черный цвета. Они создают спокойную и расслабляющую атмосферу;

используйте сантехнику и аксессуары из натуральных материалов – дерева, камня, закаленного стекла;

скройте все трубы и коммуникации за стенами или панелями. Это создает более строгий вид.

Туалетная зона

Туалетная зона также должна быть функциональной и стильной. Тут можно установить:

инсталляцию с унитазом. Это технологичное решение позволяет скрыть бачок за фальшстеной, освобождая пространство и создавая ощущение легкости. Благодаря этому туалетная зона выглядит более аккуратно и минималистично, а сам унитаз кажется парящим в воздухе. Инсталляции бывают различных типов, включая блочные и рамные, что позволяет адаптировать их к любым условиям монтажа и конструктивным особенностям ванной комнаты;

бесконтактные унитазы. Эти инновационные устройства оснащены сенсорами, которые автоматически срабатывают при использовании, обеспечивая гигиеничный и удобный смыв без необходимости касания каких-либо элементов. Они часто дополняются функцией автоматического открывания и закрывания крышки, а также системой подогрева сиденья;

современные кнопки смыва. Они зачастую оснащены двойным режимом, позволяющим регулировать объем воды для смыва, снижая ее расход.

Зона умывальника

На умывальнике можно установить сенсорный смеситель. Это современное и гигиеничное решение. Инфракрасный датчик автоматически подает воду при поднесении рук, что снижает распространение бактерий. Такие смесители способствуют экономии воды, автоматически прекращая подачу после использования. Они удобны и просты в применении. Такие сенсорные смесители добавляют технологичности любой ванной комнате.

Душевая зона

Душевая зона – это ключевой элемент ванной комнаты. Она должна быть функциональной и стильной. Для обустройства этой зоны в современном стиле можно использовать:

душевой уголок без поддона. Он создает ощущение простора, делает ванную комнату более современной, не перегружая пространство;

душевые стойки квадратные или круглые с тропическим душем, ручной лейкой и функцией гидромассажа. Они имеют лаконичный дизайн и отлично вписываются в интерьер;

душевые комплекты с термостатом. Это дает возможность точно контролировать температуру воды при отсутствии централизованного ГВС. Не придется навешивать на стены громоздкие водонагреватели.

Выбирайте качественную сантехнику от проверенных производителей. Если у вас есть навыки, вы можете самостоятельно установить смеситель, душевой уголок, унитаз. Все необходимое для выполнения работ вы найдете в гипермаркетах товаров для ремонта.