Компьютерный «face control» теперь и в испанских казино

Игорный регулятор азартных игр Испании сообщил о внедрении новых компьютерных технологий в сферу казино. Теперь каждый клиент, который придет в игорное заведение, будет преследоваться неусыпным оком специализированной системы распознавания лиц.

Новая система распознавания лиц уже была успешно опробована в столичном казино Gran Madrid de Colón. Так же компьютерный «фейс контроль» уже используется в казино Лас-Вегаса. Система не только запоминает лицо клиента, но и сразу же проверяет посетителя на наличие оружия и пробивает по базе данных преступников. Также система распознавания лиц способна оценивать поведение клиентов, предотвращая возможность мошенничества со стороны азартных посетителей казино.