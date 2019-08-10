Куда поехать отдыхать? Лучшие курорты Италии

Итак, вы выбрали Италию для отдыха, но куда именно отправиться? Эту страну омывает пять морей, а количество курортов давно перевалило за тысячу. В общем, выбор не из легких. Мы поможем вам определиться, представив десятку лучших курортов Италии по мнению экспертов. Но, прежде чем отправиться в поездку необходима будет страховка для визы в италию , ведь активный отдых порой не проходит без вреда для здоровья.

Римини

Римини стал популярным местом для отдыха еще в середине 19 века. Сейчас город остается одним из лучших курортов Италии, благодаря красивым и протяженным песчаным пляжам, развитой инфраструктуре, паркам развлечений, тематическим паркам и античным достопримечательностям. Римини является морским центром региона Эмилия-Романья, что доказывают миллионы отдыхающих каждый год.

Амальфи

Расположенный всего в 45 километрах от Неаполя городок Амальфи часто называют райским уголком. По крайней мере, этот курорт давно стал лучшим для самих итальянцев. Почему? Все дело в невероятных по красоте скалистых пейзажах и средневековой архитектуре. Главной же достопримечательностью Амальфи является собор Сант-Андреа, с высоты которого можно осмотреть всю прилегающую красоту.

Тропея

По мнению экспертов, этот курорт Калабрии хорош благодаря своей нетронутой красоте. Небольшой городок расположен на берегу невероятно чистого Тирренского моря, ради которого сюда приезжают даже с других уголков Европы. Также отметим действующий вулкан Стромболи и множество фестивалей, которые проводятся здесь круглый год.

Чинкве Терре

Первое, что нужно знать об этом курорте, перед нами национальный парк, который в 1997 году был признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Всего в него входят пять городов: Монтероссо, Вернацца, Корнилья, Манарола и Риомаджоре. Турист найдет здесь не только скалистые пляжи, но и виноградники с оливковыми деревьями.

Капри

Ценителям отечественной классической литературы этот остров известен по рассказу Ивана Бунина «Господин из Сан-Франциско». Расположенный в Неаполитанском заливе Капри выделяется множеством бухт, заливов и огромных скал. Но больше всего остров интересен уникальными пещерами, главной из которых является Голубой грот.

Марретимо

Этот расположенный на Сицилии остров отличается от других итальнских курортов изобилием горных и лесных пейзажей. Добраться сюда непросто, а потому здесь вас ждет тишина, покой и наслаждение природой.