Курьерские роботы Starship Technologies осуществили более 50 000 доставок

Компания Starship Technologies объявила, о том что ее автономные курьерские роботы осуществили более 50 000 коммерческих поставок по всему миру с момента ее первого запуска в Великобритании в 2018 году.

Компания также похвасталась тем, что роботы преодолели более 300 тысяч километров. Это не совсем огромное число по сравнению с гигантскими компаниями доставки. По состоянию на февраль компания FedEx отгрузила более 15 миллионов посылок, в то время как Domino's Pizza отправляет более 2 миллионов пицц в день. Все таки цифра примечательна. Это показывает, то что существует рынок доставки роботов, пусть и скромный, но существует.