L'Oreal My Skin Track UV — крошечное устройство, определяющее уровень УФ-излучения

L’Oreal разработала новое носимое устройство, которое отслеживает воздействие ультрафиолетового излучения, а также уровень влажности, загрязнения и пыльцы в воздухе.

Новинка получила название La Roche-Posay My Skin Track/UV. Устройство вообще не требует питания, сенсор активируется солнечным светом, а для передачи данных на смартфон используется NFC. My Skin Track/UV очень компактный и его можно цеплять как на одежду, так и на аксессуары. Также стоит отметить, что новинка водонепроницаема. Производитель при описании устройства в первую очередь говорит о том, что знать об уровне УФ-излучения необходимо потому, что это УФ-излучения имеет негативное влияние на кожу, в том числе может вызывать рак кожи. La Roche-Posay My Skin Track Sensor уже поступила в продажу. Купить её можно на официальном сайте Apple, стоит 60 долларов. Apple утверждает, что устройство совместимо лишь со смартфонами не старше iPhone 7.