LG Laser отличный проектор в формате 4К

Компания LG разработала лазерный проектор LG Laser 4К. Как утверждает LG, этот проектор даст забыть вам о существовании телевизора.

Laser 4K готов конкурировать с такими проекторами, как домашний кинотеатр Hisense, и с очень дорогими проекторами Sony. Laser 4K не поддерживает HDR, но имеет «широкую цветовую гамму» и может проецировать 120-дюймовый экран, находясь на расстоянии всего 17 см от ближайшей стены, пола или потолка, или 90-дюймовый экран от 5 см от стены. Цена и дата выпуска пока не известна, но известно то что можно будет управлять голосовым управлением ThinQ AI.