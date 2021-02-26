LG представила два проектора BU60PST и BF60PST

Два новых проектора компании LG - BU60PST и BF60PST нацелены на коммерческий рынок для бизнес предприятий и крупных организаций.

Оба проектора имеют яркость 6000 ANSI. В лазере используется источник света, срок службы которого составляет примерно 20 тысяч часов. Устройство поддерживает разрешением 4K и может работать с большим экраном размером 300 дюймов, а также экраном под управлением Android. Обе модели поддерживают HDR10 обеспечивая тем самым высокое качество картинки.

Контрастность моделей составляет 3000000: 1. Проекты обеспечивают беспроводное подключение к ноутбуку, PC или смартфону. Поставляются проекторы с веб-браузером и пультом дистанционного управления.

Цену и доступность проекторов BU60PST и BF60PST компания не объявила.