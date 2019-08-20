Гаджеты становятся всё самостоятельнее — даже пылесосы.

LIECTROUX ZK808 сам сориентируется в новой квартире, приглушит мотор в зависимости от типа напольного покрытия и доберётся до зарядной станции.

Робот-пылесос оборудован системой интеллектуальной навигации. Он не только самостоятельно строит маршрут помещения, но и запоминает чистые участки пола: такой подход экономит время на уборку и заряд аккумулятора. После знакомства с помещением умный аппарат будет сверяться с показаниями датчиков и скорректирует схему движения в случае перестановки мебели. Алгоритм перемещения «зигзагом» позволяет максимально эффективно убрать мусор и пыль по всей площади квартиры.

Фишка модели — возможность регулировки мощности всасывания. При отсутствии ковров можно снизить обороты двигателя — эффективность работы пылесоса не снизится, а шума он будет производить заметно меньше. Поддерживается и режим влажной уборки — достаточно залить воду в специальный контейнер, и она будет равномерно подаваться на тряпку из хлопка, не создавая луж и разводов на полу. Встроенная УФ-лампа борется с микробами при любом режиме работы.

Система встроенных датчиков помогает пылесосу не только ориентироваться на местности: он способен на ходу огибать встречающиеся на пути препятствия, избегать падений со ступенек и преодолевать пороги высотой до 10 мм. Особая форма щёток позволяет модели предотвращать застревание в проводах — например, от брошенных на пол наушников. При разрядке аккумулятора робот автоматически доберётся до зарядной станции и продолжит работу после «дозаправки». По заверению вендора, за один заход аппарат способен очистить до 200 квадратных метров жилой площади.

Гарантийный срок модели составляет 3 года — в течение этого времени достаточно отправить видео с описанием проблемы в техподдержку, чтобы бесплатно получить нужную деталь и инструкцию по её замене.

Стоимость новинки меньше 13 тысяч рублей.