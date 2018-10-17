Лара Крофт признана самым сексуальным персонажем

Список самых сексуальных героев кинематографа составил портал Chili.com, куда вошли свыше тысячи участников.

Самым сексуальным женским персонажем признана "Лара Крофт" роль которой исполнила, Анджелины Джоли, "Чудо-женщина" Галь Гадот и Черная Вдова в исполнении Скарлетт Йоханссон. Мужской список возглавили "Джеймс Бонд" в исполнении Дэниела Крэйга, "Тор" Криса Хемсворта, а также "Росомаха" Хью Джекмана. Кроме этого в рейтинг попали Дэнни Оушен (Джордж Клуни), Джек Воробей (Джонни Депп), Душечка (Мэрилин Монро), Джек Воробей (Джонни Депп), Вивьен (Джулия Робертс) и многие другие персонажи.