Лазерный уровень Xiaomi AKKU Infrared Laser Level

2020-03-02, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Xiaomi AKKU Infrared Laser Level; [53]
Xiaomi AKKU Infrared Laser Level это инфракрасный лазерный уровень с компактными габаритами.

Корпус устройства Xiaomi AKKU Infrared Laser Level получил защиту от ударов и пыли. За автономность инфракрасного лазера отвечает обычные пальчиковые батарейки типа ААА. Xiaomi AKKU Infrared Laser Level может создавать крестообразное изображение в двух плоскостях на расстоянии до 10 метров. Погрешность лазера, по словам компании, составляет ±5 мм/м.

В комплекте с инфракрасным лазером Xiaomi AKKU Infrared Laser Level поставляется специальный штатив, благодаря ему устройство можно установить на любую поверхность.

Xiaomi AKKU Infrared Laser Level продается на AliExpress за 30 долларов.

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