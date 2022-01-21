Legrand представила новую серию умных модульных устройств с технологией Netatmo

Legrand представила новую серию умных модульных устройств с технологией Netatmo для установки на DIN-рейку – «Умный электрощиток». Это позволило расширить возможности компании в области умного дома. В состав серии «Умный электрощиток» входят: модульный шлюз (DIN), умный счетчик электроэнергии, умное импульсное реле и умный контактор.

С помощью комплекта «Умного электрощитка» традиционные электроустановочные изделия можно дополнить IoT-функциями. Устройства позволяют осуществлять мониторинг общего электропотребления и управлять мощными осветительными и электробытовыми приборами с помощью мобильного приложения Legrand Home+Control, сторонними платформами управления умным домом, а также голосом.

Модульный шлюз (DIN) предназначен для создания системы умного дома. Он объединяет устройства и позволяет управлять ими через мобильное приложение Home+Control, являясь альтернативой стартовому пакету умного дома Legrand. Модульный шлюз устанавливается в электрощиток на DIN-рейку и занимает 2,5 модуля.

Умный счетчик электроэнергии измеряет потребляемую мощность в реальном времени. Максимальный ток устройства – 63А. Пользователь может самостоятельно настроить лимитное значение мощности, а при его превышении будет отправлено уведомление на смартфон.

Добавить IoT-технологии в освещение позволит умное импульсное реле. Устройство обеспечивает управление светом через приложение, а также с помощью проводных или беспроводных кнопочных выключателей. С помощью импульсного реле пользователь сможет задать расписание работы освещения и измерять электропотребление. Изделие устанавливается в электрощиток на DIN-рейку, занимая всего 1 модуль. Максимальная мощность реле – 3840 Вт с поддержкой работы светодиодных светильников до 650 Вт.

Для управления отдельными мощными электроприборами и группами розеток предусмотрен умный контактор. Он позволяет настроить расписание работы нагрузки и измерить потребление электроэнергии. Максимальный ток устройства – 20А, а монтаж происходит в электрощиток на DIN-рейку на 1 модуль.

С помощью серии «Умный электрощиток» можно внедрить функции умного дома без замены уже установленных розеток и выключателей. Устройства совместимы со всеми ЭУИ из серий with Netatmo (Celiane, Valena, BTicino Living Now). Все устройства «Умного электрощитка» выполнены в едином дизайне с модульными устройствами серий TX3 / DX3 и совместимы с серией пластиковых щитков Practibox S.