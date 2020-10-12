Lenovo Smart Clock Essential поступила в продажу по цене 49,99 долларов

Lenovo анонсировала ряд продуктов, в том числе Smart Clock Essential.

Эти часы представляют собой упрощенную версию компании Smart Clock, выпущенной в 2019 году. Китайский производитель компьютеров заявил, что он будет доступен с октября, и, сдержав свое слово, компания уже выставила его на продажу.

Новые Lenovo Smart Clock Essential оснащена 4-дюймовым светодиодным дисплеем, на котором отображаются только время, день и погода, а также возможность установки таймеров. Lenovo Smart Clock Essential поставляется в одном цветовом варианте Soft Touch Grey и включает в себя набор микросхем Amlogic A113X, 4 ГБ оперативной памяти, 4 ГБ памяти eMMC, двухдиапазонный WiFi 5 и Bluetooth 5.0.