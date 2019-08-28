Lenovo Smart Clock, Lenovo Smart Display

В понедельник Lenovo добавила два устройства в свой портфель продуктов для умного дома - Lenovo Smart Clock и Lenovo Smart Display. Оба устройства поставляются с поддержкой Google Assistant и поступят в продажу в начале сентября в Индии. Lenovo Smart Clock использует голосовой и сенсорный ввод и может использоваться для решения различных задач: установка будильника, проверка календаря, воспроизведение подкастов и просмотр телепередач во время работы в тандеме с Chromecast. Lenovo Smart Display - это типичный интеллектуальный дисплей, встроенный в Google Assistant, который также можно использовать для видеовызовов среди множества других задач.

Дисплей Lenovo Smart Display оснащен IPS-дисплеем full-HD (1920 x 1200 пикселей) с углом обзора 86 градусов и оснащен двумя широкополосными динамиками мощностью 10 Вт и таким же количеством пассивных твитеров. Устройство работает на платформе Qualcomm Home Hub на базе Snapdragon 624 в паре с 2 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ встроенной памяти.

Он оснащен 5-мегапиксельной широкоугольной камерой для облегчения видеозвонков, двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth LE обеспечивают подключение. Устройство можно использовать для воспроизведения мультимедиа из таких сервисов, как YouTube и Spotify , и оно может выполнять функцию просмотра мультимедиа путем синхронизации с Google Фото.

Lenovo Smart Clock - это цифровые умные часы, которые используют Google Assistant, сенсорный ввод на 4-дюймовом дисплее для таких задач, как доступ к записям календаря, воспроизведение музыки, настройка процедур и многое другое. Он также может быть подключен как часть умной домашней сети для легкого доступа и управления такими устройствами, как интеллектуальное освещение, камеры безопасности и многое другое.