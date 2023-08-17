Lenovo готовит к релизу портативную игровую консоль Legion Go

Вероятно, у портативного компьютера Steam Deck от Valve скоро появится весьма серьёзный конкурент. Дело в том, что в прошлом месяце информационное издание Windows Central сообщило, что компания Lenovo работает над портативным игровым ПК под названием Legion Go, который будет работать на Windows, а теперь издание опубликовало первые изображения предстоящего устройства. Исходя из изображений, Legion Go от Lenovo напоминает устройства Steam Deck или Asus ROG Ally, но также имеет много общего с Nintendo Switch. Также стоит отметить, что компьютер Legion Go оснащён восьмидюймовым экраном, а внешние контроллеры на изображениях очень напоминают Joy-Con от Nintendo Switch, плюс у гаджета даже есть широкая подставка, аналогичная Switch OLED, которую можно раскрывать для игр на ровной поверхности.

Контроллеры Legion Go кажутся смесью съёмных Joy-Con от Switch и несъёмных контроллеров Steam Deck, так что, вероятно, производитель решил задействовать лучшее от обоих инструментов ввода. Судя по изображениям, на правом контроллере есть одна сенсорная панель — в сравнении с Steam Deck, где сенсорные панели на обеих сторонах. Также инсайдер говорит, что Legion Go будет работать на Windows 11, что означает, что вы сможете играть в любые игры для Windows, которые соответствуют минимальным системным требованиям консоли. Интересно было бы посмотреть на реальную производительность в играх, потому что это основной момент на который нужно обращать внимание.
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