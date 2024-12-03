Lenovo готовит к релизу приставку Legion Go S

Стоит напомнить, что портативная игровая консоль Lenovo Legion Go на момент релиза весной текущего года продавалась производителем за 700 долларов, но сейчас эту приставку можно приобрести всего за 485 долларов, так как производитель всего за полгода сильно скинул цену. А теперь ходят слухи о новой версии портативной консоли Legion Go S, стартовая цена которой составит около 400 долларов, то есть она будет ещё доступнее оригинальной версии. Кроме того, по данным информационного издания Windows Central, в сеть уже попали изображения нового устройства, которые, судя по всему, являются подлинными. На опубликованных изображениях видно, что портативный компьютер Legion Go S оснащён RGB-подсветкой, двумя портами USB Type-C сверху (при отсутствии разъёмов на нижней части, которые на данный момент просто не показаны инсайдерами), круглой крестовиной, как у стандартной Legion Go, а также аналогом TrackPoint вместо тачпада.

Кроме того, согласно утечке, компьютер Legion Go S будет доступен в белом цвете, а его рукоятки и триггеры нельзя будет демонтировать из корпуса, как в случае с оригинальной консолью ASUS ROG Ally. При этом текущая модель Legion Go имеет съёмные рукоятки контроллеров, как в случае с Joy-Con от игровой консоли Nintendo Switch. Безусловно, ещё стоит вопрос относительно производительности данной консоли, но пока что инсайдов по этому вопросу нет. Остаётся лишь ждать официальную презентацию и сравнивать новинку с конкурентами.
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