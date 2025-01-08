Lenovo представила консоль Legion Go S

В мае текущего года Lenovo станет первой компанией, которая выпустит портативный игровой ПК (речь о новинке Lenovo Legion Go S) с операционной системой SteamOS от Valve. Стоит напомнить, что до сих пор устройства со SteamOS предлагались только Valve — линейка Steam Deck работает именно на этой операционной системе, тогда как другим производителям она была недоступна. Примечательно, что Lenovo Legion Go S будет стоить 499 долларов, что делает новинку прямым конкурентом Steam Deck в сегменте недорогих портативных игровых устройств. При этом нужно понимать, что Legion Go S представляет собой обновлённую версию восьмидюймовой консоли Lenovo. Да, компания в этот раз отказалась от сменных геймпадов и встроенной подставки в стиле Nintendo Switch, чтобы предложить более лёгкий и удобный дизайн с эргономичной рукояткой для комфортной игры на ходу.

Главная особенность устройства — экран с переменной частотой обновления до 120 Гц. Это востребованная функция, позволяющая сделать игровой процесс на маломощных устройствах более плавным. Разрешение экрана при этом составляет 1920х1200 пикселей, а за основу производительности устройства выступает новый процессор AMD Ryzen Z2 Go, разработанный эксклюзивно для Lenovo. Также новая модель получит настраиваемую RGB-подсветку вокруг джойстиков, аккумулятор повышенной ёмкости, усовершенствованные триггеры с регулируемым ходом, менее заметный сенсорный трекпад и два порта USB 4. Звучит очень интересно.
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