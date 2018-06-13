Lenovo представляет решения ThinkSmart Hub: новый взгляд на «умный» офис

2018-06-13, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - Lenovo ThinkSmart Hub 500; [75]
Компания Lenovo продемонстрировала портфолио решений для оснащения переговорных комнат. Среди новинок — программно-аппаратная платформа ThinkSmart Hub 700. Многолетние инвестиции в развитие технологий и сотрудничество с лидерами различных отраслей рынка позволили Lenovo создать решения, которые превращают привычные переговорные комнаты из неудобных и ограниченных помещений с ненадёжной связью, плохой акустикой, большим количеством кабелей, портов и электрических розеток, в эффективные пространства, способствующие плодотворной совместной работе и обмену идеями.

Новая программно-аппаратная платформа ThinkSmart Hub 700 открывает перед пользователями целый ряд возможностей:
  • Локальные и удалённые пользователи могут мгновенно подключаться и одновременно обмениваться файлами и контентом, используя любые проводные и беспроводные устройства
  • Интеллектуальная платформа с помощью 6 датчиков приближения идентифицирует присутствующих пользователей и упрощает подключение их ноутбуков, смартфонов и планшетов
  • Акустическая система с технологией Dolby Audio™ обеспечивает громкое и чёткое звучание
  • Платформа надёжно и стабильно работает с унифицированными коммуникационными сервисами, такими как Skype for Business, Zoom и BlueJeans
Программная платформа ThinkSmart — это мощная управляющая консоль, повышающая эффективность совместной работы. Она:
  • Упрощает подключение пользователей к плановым и внеплановым совещаниям и встречам
  • Предлагает клиентские приложения для легкого и быстрого подключения и обмена контентом
  • Помогает администраторам поддерживать устройства ThinkSmart Hub 700, формируя отчёты о состоянии переговорных и информацию о происходящем в реальном времени
Чтобы мгновенно реагировать на вызовы со стороны современного глобального рынка, сотрудники компаний должны иметь возможность эффективно взаимодействовать с коллегами и партнёрами в любое время суток, независимо от расстояний. Именно поэтому задача оптимизации рабочих мест, в частности внедрения интеллектуальных офисных систем и оснащения переговорных комнат остро стоит перед многими компаниями. Согласно опросу, проведённому Lenovo в 2017 году, 92% бизнесов уже сегодня планируют меры по трансформации рабочих мест. Более того, сами сотрудники желают использовать более современные подходы к работе. По данным исследования Intel Future Workforce Study, более 50% сотрудников ожидают, что они будут работать в «умных» офисах уже в ближайшие 5 лет.

Решения для «умных» переговорных комнат, предлагаемые Lenovo, помогают быстро собирать и проводить встречи, позволяют участникам фокусироваться на обмене идеями и креативе, и делают эти совещания более плодотворными. Среди представленных решений:
  • Новый ThinkSmart Hub 700, обеспечивающий комфортную совместную работу и общение с поддержкой унифицированных коммуникационных платформ Skype for Business, Zoom и BlueJeans
  • Многофункциональный ThinkSmart Hub 500, разработанный для использования инфраструктуры Skype Room Systems
  • Решения на базе Intel Unite и компактных десктопов ThinkCentre Tiny, ориентированные на беспроводной обмен контентом между устройствами в переговорной комнате
«Более 50% сотрудников компаний ожидают, что они будут работать в умных офисах уже в ближайшие 5 лет, — говорит старший вице-президент и генеральный директор Lenovo Commercial Business Segment Кристиан Тейсманн (Christian Teismann). — Компания Lenovo стремится к лидерству в сфере технологий для умных офисов. Мы активно участвуем в создании нового облика современных переговорных комнат, предлагая инновационные решения, позволяющие пользователям преодолевать реальные проблемы, встающие на пути эффективного взаимодействия с коллегами. Портфолио ThinkSmart Hub — это огромный шаг к повышению продуктивности персонала и эффективности бизнеса компаний».

Решение для переговорных комнат ThinkSmart Hub 700 при габаритах 300×300×88.7 мм и весе 3 кг построено на базе процессора Intel® i5-8350U vPro и работает под управлением 64-разрядной ОС Windows 10 IoT Enterprise CBB. Интегрированная видеокарта Intel® HD Graphics 630, 8 Гбайт оперативной памяти и встроенный твердотельный накопитель ёмкостью 128 Гбайт гарантируют быстрый запуск и беспроблемную работу всех офисных приложений. По 2 HDMI входа и выхода позволяют легко подключать устройство в различных конфигурациях переговорных комнат. 2 карты для захвата видео, 3 порта USB 3.0 Type-A, и порт USB Type-C для подключения док-станции. Защиту обеспечивает разъём для замка Kensington и функция блокировки USB портов.

Устройство поддерживает Wi-Fi 802.11ac/802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2 и NFC. 4 динамика с технологией Dolby Audio и 4 микрофона с широким диапазоном чувствительности гарантируют хорошую слышимость при проведении групповых телеконференций.

Комментарии:
Samsung Galaxy Note 9 выйдет в коричнево...
Samsung Galaxy Note 9 выйдет в коричневоСетевые источники поделились очередной порцией информации о смартфоне Samsung Galaxy Note 9, который еще ...
NEC Display Solutions выпустила новую се...
NEC Display Solutions выпустила новую сеNEC Display Solutions объявила о выпуске новых широкоформатных дисплеев MultiSync C-серии для совещательн...
AOC представляет G1 – новую линейку игро...
AOC представляет G1 – новую линейку игроAOC, один из ведущих мировых брендов на рынке мониторов, анонсирует релиз линейки G1, которая будет состо...
Toshiba выпускает OCZ RC100 NVMe M.2 SSD...
Toshiba выпускает OCZ RC100 NVMe M.2 SSDToshiba выпустила новую серию NVMe SSD OCZ RC100. SSD оснащены новейшими 64-слойным 3D-TLC Nands-memory ч...
SENSEIT W289 — самый бюджетный смартфон ...
SENSEIT W289 — самый бюджетный смартфон Компания SENSEIT представила новый смартфон – SENSEIT W289, который является обновлённой версией модели T...
PNY представляет портативный SSD Elite-X...
PNY представляет портативный SSD Elite-XPNY Technologies в рамках Computex 2018 представляет портативный SSD Elite-X Type-C USB 3.1. В продаже по...
TRENDnet выпускает маршрутизатор AC3000 ...
TRENDnet выпускает маршрутизатор AC3000 TRENDnet объявила о выпуске своего трехдиапазонного маршрутизатора AC3000 Wireless Gigabit Dual-WAN VPN S...
Смартфон Asus Zenfone 5z появится в прод...
Смартфон Asus Zenfone 5z появится в продКомпания ASUS на своей страничке в Twitter наконец-то объявила дату начала продаж флагманского смартфона ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор INOI 3 Lite. Недорогой 3G-смартфон с двойной камеройОбзор INOI 3 Lite. Недорогой 3G-смартфон с двойной камерой
Обзор GoodRAM SSD IRDM 240 ГБ (IR-SSDPR-S25A-240). SSD-накопитель для ноутбуков и настольных ПКОбзор GoodRAM SSD IRDM 240 ГБ (IR-SSDPR-S25A-240). SSD-накопитель для ноутбуков и настольных ПК
Обзор BQ BQ-5206L Balance. Недорогой смартфон с батарейкой 5000 мАчОбзор BQ BQ-5206L Balance. Недорогой смартфон с батарейкой 5000 мАч
Обзор вентиляторов be quiet! ShadowWingsSW1 (BL056), be quiet! SilentWings 3 (BL071) и be quiet! Pure Wings 2 (BL047)Обзор вентиляторов be quiet! ShadowWingsSW1 (BL056), be quiet! SilentWings 3 (BL071) и be quiet! Pure Wings 2 (BL047)
Обзор GAMDIAS Artemis E1 Combo. Доступный игровой набор 3 в 1Обзор GAMDIAS Artemis E1 Combo. Доступный игровой набор 3 в 1
Предварительный обзор Huawei Honor 9i. Я...
Предварительный обзор Huawei Honor 9i. ЯВ последнее время смартфонов с челкой стало очень много, я бы даже сказал слишком. Однако, производители ...
Обзор Jurassic World Evolution. Лучшая и...
Обзор Jurassic World Evolution. Лучшая иМне трудно быть объективным при написании этого обзора, так как у меня в шкафу до сих пор лежит каста с «...
Предварительный обзор Lenovo Watch X. Ум...
Предварительный обзор Lenovo Watch X. УмВ последнее время умные часы стали настоящим культом — многие пользователи покупают данную новинку даже в...
Обзор Magic: The Gathering Arena. Сложна...
Обзор Magic: The Gathering Arena. СложнаДля начала стоит отметить, что Magic: The Gathering Arena является чем-то вроде компьютерного аналога кла...
Acer показала самый тонкий ноутбук в мир...
Acer показала самый тонкий ноутбук в мир7 июня в Москве состоялось мероприятие Acer Brand Day, на котором был объявлен старт продаж ноутбука Acer...
Предварительный обзор ASUS Mini PC ProAr...
Предварительный обзор ASUS Mini PC ProArКомпания ASUS показала себя с отличной стороны в области создания классной компьютерной периферии и игров...
Обзор Wreckfest. Держитесь крепче, мы ст...
Обзор Wreckfest. Держитесь крепче, мы стКогда в сети только появились новости о запуске Wreckfest, пользователи были в восторге. Фанаты же с опас...
Предварительный обзор ASUS ZenBook Pro. ...
Предварительный обзор ASUS ZenBook Pro. Данный обзор будет кардинально отличаться от всего того, что мы писали ранее, так как и устройство сильно...
Состоялся российский релиз смартфонов Mi...
Состоялся российский релиз смартфонов Mi 6 июня в Москве состоялась презентация Xiaomi, на которой состоялся официальный релиз смартфонов Mi MIX...
«Связной» полностью избавится от бренда ...
«Связной» полностью избавится от бренда 5 июня в Москве состоялась пресс-конференция, которая была посвящена объединению компаний Связной и Евр...
Предварительный обзор ASUS ROG Phone. На...
Предварительный обзор ASUS ROG Phone. НаНекоторое время назад производители мобильных телефонов стали активно работать над устройствами, которые ...
Обзор Rosetta Stone. Учим английский...
Обзор Rosetta Stone. Учим английскийИзучение иностранных языков давно перестало быть чем-то сложным. Это лет десять назад, когда интернет еще...
﻿
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor