Lenovo представляет решения ThinkSmart Hub: новый взгляд на «умный» офис

Компания Lenovo продемонстрировала портфолио решений для оснащения переговорных комнат. Среди новинок — программно-аппаратная платформа ThinkSmart Hub 700. Многолетние инвестиции в развитие технологий и сотрудничество с лидерами различных отраслей рынка позволили Lenovo создать решения, которые превращают привычные переговорные комнаты из неудобных и ограниченных помещений с ненадёжной связью, плохой акустикой, большим количеством кабелей, портов и электрических розеток, в эффективные пространства, способствующие плодотворной совместной работе и обмену идеями.

Локальные и удалённые пользователи могут мгновенно подключаться и одновременно обмениваться файлами и контентом, используя любые проводные и беспроводные устройства

Интеллектуальная платформа с помощью 6 датчиков приближения идентифицирует присутствующих пользователей и упрощает подключение их ноутбуков, смартфонов и планшетов

Акустическая система с технологией Dolby Audio™ обеспечивает громкое и чёткое звучание

Платформа надёжно и стабильно работает с унифицированными коммуникационными сервисами, такими как Skype for Business, Zoom и BlueJeans

Упрощает подключение пользователей к плановым и внеплановым совещаниям и встречам

Предлагает клиентские приложения для легкого и быстрого подключения и обмена контентом

Помогает администраторам поддерживать устройства ThinkSmart Hub 700, формируя отчёты о состоянии переговорных и информацию о происходящем в реальном времени

Новая программно-аппаратная платформа ThinkSmart Hub 700 открывает перед пользователями целый ряд возможностей:Программная платформа ThinkSmart — это мощная управляющая консоль, повышающая эффективность совместной работы. Она:Чтобы мгновенно реагировать на вызовы со стороны современного глобального рынка, сотрудники компаний должны иметь возможность эффективно взаимодействовать с коллегами и партнёрами в любое время суток, независимо от расстояний. Именно поэтому задача оптимизации рабочих мест, в частности внедрения интеллектуальных офисных систем и оснащения переговорных комнат остро стоит перед многими компаниями. Согласно опросу, проведённому Lenovo в 2017 году, 92% бизнесов уже сегодня планируют меры по трансформации рабочих мест. Более того, сами сотрудники желают использовать более современные подходы к работе. По данным исследования Intel Future Workforce Study, более 50% сотрудников ожидают, что они будут работать в «умных» офисах уже в ближайшие 5 лет.

Новый ThinkSmart Hub 700, обеспечивающий комфортную совместную работу и общение с поддержкой унифицированных коммуникационных платформ Skype for Business, Zoom и BlueJeans

Многофункциональный ThinkSmart Hub 500, разработанный для использования инфраструктуры Skype Room Systems

Решения на базе Intel Unite и компактных десктопов ThinkCentre Tiny, ориентированные на беспроводной обмен контентом между устройствами в переговорной комнате

Решения для «умных» переговорных комнат, предлагаемые Lenovo, помогают быстро собирать и проводить встречи, позволяют участникам фокусироваться на обмене идеями и креативе, и делают эти совещания более плодотворными. Среди представленных решений:«Более 50% сотрудников компаний ожидают, что они будут работать в умных офисах уже в ближайшие 5 лет, — говорит старший вице-президент и генеральный директор Lenovo Commercial Business Segment Кристиан Тейсманн (Christian Teismann). — Компания Lenovo стремится к лидерству в сфере технологий для умных офисов. Мы активно участвуем в создании нового облика современных переговорных комнат, предлагая инновационные решения, позволяющие пользователям преодолевать реальные проблемы, встающие на пути эффективного взаимодействия с коллегами. Портфолио ThinkSmart Hub — это огромный шаг к повышению продуктивности персонала и эффективности бизнеса компаний».

Решение для переговорных комнат ThinkSmart Hub 700 при габаритах 300×300×88.7 мм и весе 3 кг построено на базе процессора Intel® i5-8350U vPro и работает под управлением 64-разрядной ОС Windows 10 IoT Enterprise CBB. Интегрированная видеокарта Intel® HD Graphics 630, 8 Гбайт оперативной памяти и встроенный твердотельный накопитель ёмкостью 128 Гбайт гарантируют быстрый запуск и беспроблемную работу всех офисных приложений. По 2 HDMI входа и выхода позволяют легко подключать устройство в различных конфигурациях переговорных комнат. 2 карты для захвата видео, 3 порта USB 3.0 Type-A, и порт USB Type-C для подключения док-станции. Защиту обеспечивает разъём для замка Kensington и функция блокировки USB портов.

Устройство поддерживает Wi-Fi 802.11ac/802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2 и NFC. 4 динамика с технологией Dolby Audio и 4 микрофона с широким диапазоном чувствительности гарантируют хорошую слышимость при проведении групповых телеконференций.