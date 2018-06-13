Lenovo представляет решения ThinkSmart Hub: новый взгляд на «умный» офис

Компания Lenovo продемонстрировала портфолио решений для оснащения переговорных комнат. Среди новинок — программно-аппаратная платформа ThinkSmart Hub 700. Многолетние инвестиции в развитие технологий и сотрудничество с лидерами различных отраслей рынка позволили Lenovo создать решения, которые превращают привычные переговорные комнаты из неудобных и ограниченных помещений с ненадёжной связью, плохой акустикой, большим количеством кабелей, портов и электрических розеток, в эффективные пространства, способствующие плодотворной совместной работе и обмену идеями.
Новая программно-аппаратная платформа ThinkSmart Hub 700 открывает перед пользователями целый ряд возможностей:
- Локальные и удалённые пользователи могут мгновенно подключаться и одновременно обмениваться файлами и контентом, используя любые проводные и беспроводные устройства
- Интеллектуальная платформа с помощью 6 датчиков приближения идентифицирует присутствующих пользователей и упрощает подключение их ноутбуков, смартфонов и планшетов
- Акустическая система с технологией Dolby Audio™ обеспечивает громкое и чёткое звучание
- Платформа надёжно и стабильно работает с унифицированными коммуникационными сервисами, такими как Skype for Business, Zoom и BlueJeans
- Упрощает подключение пользователей к плановым и внеплановым совещаниям и встречам
- Предлагает клиентские приложения для легкого и быстрого подключения и обмена контентом
- Помогает администраторам поддерживать устройства ThinkSmart Hub 700, формируя отчёты о состоянии переговорных и информацию о происходящем в реальном времени
Решения для «умных» переговорных комнат, предлагаемые Lenovo, помогают быстро собирать и проводить встречи, позволяют участникам фокусироваться на обмене идеями и креативе, и делают эти совещания более плодотворными. Среди представленных решений:
- Новый ThinkSmart Hub 700, обеспечивающий комфортную совместную работу и общение с поддержкой унифицированных коммуникационных платформ Skype for Business, Zoom и BlueJeans
- Многофункциональный ThinkSmart Hub 500, разработанный для использования инфраструктуры Skype Room Systems
- Решения на базе Intel Unite и компактных десктопов ThinkCentre Tiny, ориентированные на беспроводной обмен контентом между устройствами в переговорной комнате
Решение для переговорных комнат ThinkSmart Hub 700 при габаритах 300×300×88.7 мм и весе 3 кг построено на базе процессора Intel® i5-8350U vPro и работает под управлением 64-разрядной ОС Windows 10 IoT Enterprise CBB. Интегрированная видеокарта Intel® HD Graphics 630, 8 Гбайт оперативной памяти и встроенный твердотельный накопитель ёмкостью 128 Гбайт гарантируют быстрый запуск и беспроблемную работу всех офисных приложений. По 2 HDMI входа и выхода позволяют легко подключать устройство в различных конфигурациях переговорных комнат. 2 карты для захвата видео, 3 порта USB 3.0 Type-A, и порт USB Type-C для подключения док-станции. Защиту обеспечивает разъём для замка Kensington и функция блокировки USB портов.
Устройство поддерживает Wi-Fi 802.11ac/802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2 и NFC. 4 динамика с технологией Dolby Audio и 4 микрофона с широким диапазоном чувствительности гарантируют хорошую слышимость при проведении групповых телеконференций.