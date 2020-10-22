Lenovo выпустила пару новых устройств для управления умным домом

Lenovo выпустила пару новых умных устройств Smart Display и Smart Clock, которые должны сделать ваш дом более удобным и интуитивно понятным.

Lenovo Smart Display имеет минималистичный и современный дизайн. Он поставляется с экранами размером 7 и 10 дюймов. На экране HD отображаются ежедневные задачи и полезная информация. Здесь есть функция видеозвонка, Google Duo, Google Meet, а с помощью Google Assistant Lenovo Smart Display действует как единый концентратор для управления всеми совместимыми устройствами умного дома, просто сказав вслух «Привет, Google».

Умные часы Lenovo Smart Clock получили 4-дюймовый сенсорный IPS-экран и управление голосом с помощью Google Assistant. Устройство также функционирует как концентратор, из которого можно управлять всеми другими совместимыми устройствами умного дома и получать к ним доступ с единой панели управления. По данным Lenovo, он поддерживает более 10 000 продуктов от более чем 1000 партнеров и брендов, от камер видеонаблюдения до кофеварок.

Производитель уделил особое внимание качеству динамиков. Это полнодиапазонный динамик мощностью 6 Вт и два пассивных радиатора. Smart Clock оснащены новейшей технологией снижения фонового шума для улучшения прослушивания радио. Они также работает с Chromecast для потоковой передачи ваших драматических шоу, фильмов и музыки на совместимый телевизор или динамики.