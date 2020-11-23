Lian Li добавила в свой ассортимент новый корпус O11D Mini. Корпус представлен в черном и белом цветах. Новинка имеет минималистичный дизайн с алюминиевыми вставками и стеклянной панелью сбоку и спереди.

Корпус поддерживает материнские платы форм-фактора Mini-ITX, mATX, ATX и E-ATX, а также обеспечивает широкие возможности для жидкостного охлаждения. В Lian Li O11D Mini есть место для установки 9 вентиляторов, 360 мм радиатора на верхнюю панель и 280 мм радиатор на боковую панель справа от материнской платы.

В комплекте с корпусом есть монтажные кронштейны для насоса, как для вертикальной так и для горизонтальной установки.

Панель ввода расположена на верхней панели и предлагает два порта USB 3.0, порт USB Type-C, 3,5 мм аудиоразъем и кнопку питания.

Lian Li O11D Mini доступен для предварительного заказа по цене от 99 долларов.