Lian Li O11D Mini доступен для предварительного заказа

Lian Li добавила в свой ассортимент новый корпус O11D Mini. Корпус представлен в черном и белом цветах. Новинка имеет минималистичный дизайн с алюминиевыми вставками и стеклянной панелью сбоку и спереди.

Корпус поддерживает материнские платы форм-фактора Mini-ITX, mATX, ATX и E-ATX, а также обеспечивает широкие возможности для жидкостного охлаждения. В Lian Li O11D Mini есть место для установки 9 вентиляторов, 360 мм радиатора на верхнюю панель и 280 мм радиатор на боковую панель справа от материнской платы.

В комплекте с корпусом есть монтажные кронштейны для насоса, как для вертикальной так и для горизонтальной установки.

Панель ввода расположена на верхней панели и предлагает два порта USB 3.0, порт USB Type-C, 3,5 мм аудиоразъем и кнопку питания.

Lian Li O11D Mini доступен для предварительного заказа по цене от 99 долларов.
Комментарии и отзывы Lian Li O11D Mini
Обзоры:
Обзор Deepcool CL500 Black. Лучший корпус Mid Tower до 6000?Обзор Deepcool CL500 Black. Лучший корпус Mid Tower до 6000?
Обзор In Win EAR065. Классический корпус для удаленной работыОбзор In Win EAR065. Классический корпус для удаленной работы
Обзор Fractal Design Define 7 Compact White (FD-C-DEF7C-04). Тихий корпус для NVIDIA GeForce RTX 3080 и RTX 3090Обзор Fractal Design Define 7 Compact White (FD-C-DEF7C-04). Тихий корпус для NVIDIA GeForce RTX 3080 и RTX 3090
Новости:
Seasonic представила корпус SYNCRO Q7 с блоком питания Seasonic CONNECT

Seasonic представила алюминиевый корпус SYNCRO Q7. Корпус имеет компактный размер с панелью из закаленног...
ПК NVIDIA DGX Station A100 получил четыре GPU

Компания NVDIA пополнила ассортимент ПК необычной моделью DGX Station A100, которая ориентирована на науч...
Неттоп ASUS Chromebox 4 получил адаптер Wi-Fi 6

Компания ASUS пополнила ассортимент неттопов под управлением Chrome OS моделью Chromebox 4, которая основ...
Обзор Mibro Air. Недорогие умные часы с круглым дисплеемОбзор Mibro Air. Недорогие умные часы с круглым дисплеем
Лучший игровой ПК. GIGABYTE GeForce RTX 3080 VISION OC GV-N3080VISION OC-10GDЛучший игровой ПК. GIGABYTE GeForce RTX 3080 VISION OC GV-N3080VISION OC-10GD
Обзор Razer Gigantus V2 Medium и Razer Gigantus V2 3XL. Мягкий коврик для мышки без подсветкиОбзор Razer Gigantus V2 Medium и Razer Gigantus V2 3XL. Мягкий коврик для мышки без подсветки
Обзор Just Dance 2021. 40 новых треков и улучшение отслеживания движенийОбзор Just Dance 2021. 40 новых треков и улучшение отслеживания движений
Обзор Prestigio ReVolt A2. Беспроводная зарядка Qi 5W со скрытой установкойОбзор Prestigio ReVolt A2. Беспроводная зарядка Qi 5W со скрытой установкой
Предзаказ доступен на Nokia 225 4G ...
Предзаказ доступен на Nokia 225 4G Nokia официально представила Nokia 215 4G и Nokia 225 4G 10 октября, но предварительный заказ на Nokia 21...
Apple работает над складным смартфоном...
Apple работает над складным смартфономНа текущий момент практически все крупные производители смарфтонов показали свои модели складных устройст...
Обзор HIPER GM800XXL. Коврик для мышки и...
Обзор HIPER GM800XXL. Коврик для мышки иНе так давно мы проводили тестирование игровых наушников HIPER HS-100 Accent. Сегодня продолжая изучение ...
Представлен объектив Venus Optics Laowa ...
Представлен объектив Venus Optics Laowa Компания Venus Optics пополнила ассортимент полнокадровых мануальных объективов моделью Laowa 11mm f/4.5 ...
Хорор Little Nightmares II появится 11 ф...
Хорор Little Nightmares II появится 11 фLittle Nightmares II (Маленькие кошмары) - кроссплатформенная компьютерная игра в жанре платформера с эл...
Redmi K30S и K30S Pro представят 27 октя...
Redmi K30S и K30S Pro представят 27 октяКитайские инсайдеры сообщают о том, что смартфоны Redmi K30S и K30S Pro будут официально представлены уже...
PlayStation 5 продается в пять раз лучше...
PlayStation 5 продается в пять раз лучшеС момента старта продаж консолей нового поколения на территории Японии прошла почти неделя и разработчики...
Gigabyte GeForce RTX 3080 Vision OC пока...
Gigabyte GeForce RTX 3080 Vision OC покаВ сети появились изображения графического адаптера Gigabyte GeForce RTX 3080 Vision OC, который будет ори...
Умный дом Legrand. Комплект умного дома ...
Умный дом Legrand. Комплект умного дома Розетки, выключатели и другие электроустановочные изделия Legrand получили широкое распространение в Росс...
Huawei показала новые 5 нм чипы Kirin 90...
Huawei показала новые 5 нм чипы Kirin 90Компания Huawei представила новые чипы с поддержкой 5G. Kirin 9000 и 9000E основаны на 5 нм техпроцессе. ...
Обновление 8.3 для PUBG выходит на консо...
Обновление 8.3 для PUBG выходит на консоРазработчики PUBG выпустили обновление версии 8.3 для консолей PlayStation 4 и Xbox One. Обновление прино...
Redmi Note 10 прочат SoC Snapdragon 750G...
Redmi Note 10 прочат SoC Snapdragon 750GНедавно в базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о смартфоне Redmi Note 10 5G, кот...
Обзор NUBI Fresh MIX and GO. Портативный блендер для смузи и протеиновых коктейлейОбзор NUBI Fresh MIX and GO. Портативный блендер для смузи и протеиновых коктейлей
Обзор Defender G16. Недорогая колонка с подсветкой и TWSОбзор Defender G16. Недорогая колонка с подсветкой и TWS
Обзор Patriot Memory P210 256 GB (P210S256G25). Недорогой твердотельный дискОбзор Patriot Memory P210 256 GB (P210S256G25). Недорогой твердотельный диск
Обзор IROAD X10. Премиальный видеорегистратор с 4К-съемкойОбзор IROAD X10. Премиальный видеорегистратор с 4К-съемкой
Обзор Satechi Eco-Leather Mouse Pad. Коврик для мышки из эко-кожи для AppleОбзор Satechi Eco-Leather Mouse Pad. Коврик для мышки из эко-кожи для Apple
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor